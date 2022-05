Spagna: Juan Carlos assiste a regata di vela da un gommone

(ANSA) - MADRID, 20 MAG - Il re emerito di Spagna Juan Carlos, che ha iniziato la prima visita in patria da quando si è trasferito ad Abu Dhabi nel 2020, ha preso posto su un gommone utilizzato come imbarcazione ausiliare per assistere a una regata di vela a Sanxenxo, località della costa galiziana. Lo rendono noto la tv pubblica spagnola Tve e altri media. Alla competizione, aggiunge l'emittente, partecipa anche il 'Bribón', barca con cui il re emerito ha partecipato a competizioni internazionali in passato. Prima della gara, Juan Carlos è salito brevemente a bordo della stessa per una foto con l'equipaggio. Arrivato nel tardo pomeriggio di ieri, per il momento l'ex monarca non ha rilasciato dichiarazioni alla stampa. Il governo spagnolo mantiene valida una richiesta di "spiegazioni" da parte sua agli spagnoli in merito alle polemiche degli ultimi anni per suoi presunti illeciti fiscali (casi indagati e poi archiviati dai pm). (ANSA).