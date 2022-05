Terremoti:sciame sismico nel crotonese, scosse fino a 3.3

(ANSA) - CATANZARO, 20 MAG - Sciame sismico nel crotonese. Una quindicina di movimenti tellurici, l'ultimo dei quali di magnitudo 3.3, sono stati registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Crotone. Il sisma più forte è avvenuto stamane alle 5:59 ad una profondità di 22 chilometri. Il comune più vicino all'epicentro è quello di Umbriatico. Da ieri è in atto nella zona uno sciame che ha fatto contare altri movimenti tellurici superiori a 2. In particolare alle 23 circa gli strumenti dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato una scossa pari a 3.2. Al momento non sono segnalati danni alle persone o alle cose. (ANSA).