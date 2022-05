Usa: De Blasio torna in pista, si candida al Congresso

(ANSA) - WASHINGTON, 20 MAG - Bill de Blasio ci riprova. L'ex sindaco di New York ha annunciato che si candiderà al Congresso in un nuovo distretto a cavallo tra Manhattan e Brooklyn. Lo riportano i media americani. "I sondaggi mostrano che le persone stanno soffrendo, hanno bisogno di aiuto, hanno bisogno di aiuto in fretta, hanno bisogno di leader che possano effettivamente aiutarli ora", ha detto de Blasio. "So come farlo perche sono stato anni al servizio della gente di questa città". A gennaio l'ex sindaco democratico, che ha guidato la metropoli dal 2014 al 2021, aveva smentito le voci che lo davano candidato a governatore della Stato di New York. Nel 2020 si è candidato alle primarie per la Casa Bianca ma è stato silurato all'inizio della corsa. Anche alcuni aspetti della sua gestione di New York sono stati oggetto di forti critiche: dalla crisi dell'edilizia residenziale pubblica, agli affitti alle stelle, il boom dei senza tetto, al degrado della metropolitana. (ANSA).