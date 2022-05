Australia: Albanese sarà il primo premier di origini italiane

(ANSA) - WASHINGTON, 21 MAG - Anthony Albanese, leader del partito laburista e neo vincitore delle elezioni in Australia, sarà il primo premier di origini italiane a guidare il Paese. Il padre, Carlo Albanese, era infatti di Barletta. Anthony tuttavia lo ha conosciuto soltanto anni dopo, poco prima della sua morte in Italia nel 2014, perché l'uomo ha abbandonato lui e la madre, Maryanne Ellery, poco dopo la sua nascita. Per evitare 'lo scandalo' nell'Australia degli anni '60 e all'interno di una famiglia molto cattolica, fu messa in giro la notizia che Carlo era morto in un incidente d'auto poco dopo il matrimonio in Europa. Soltanto quando aveva 14 anni Anthony, che gli amici chiamano 'Albo', seppe la verità dalla madre: Carlo faceva lo steward su una nave da crociera quando conobbe Maryanne nel 1962 durante l'unico viaggio oltreoceano della sua vita in Asia ed Europa. Tornata a Sidney era single e incinta di quattro mesi come racconta la biografia del 2016, 'Albanese: Telling it Straight'. (ANSA).