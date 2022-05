Impugna ascia per rapinare un negozio, arrestato dopo una colluttazione

(ANSA) - NAPOLI, 21 MAG - Ha impugnato un'ascia da battaglia medievale e fatto irruzione in un bazar di prodotti cinesi a Frattaminore, in provincia di Napoli, pretendendo l'incasso. Nonostante lo spavento, il titolare non si è piegato e si è opposto. Anche il 40enne rapinatore ha reagito e ne è nato uno scontro fisico. Una pattuglia di carabinieri della tenenza di Sant'Antimo era poco lontana e alcuni passanti hanno attirato l'attenzione sbracciandosi in strada. Quando sono entrati nel negozio hanno disarmato il 40enne e lo hanno ammanettato. Il negoziante ha riportato lievi ferite, per lui 5 giorni di riposo. Il rapinatore, già sorvegliato speciale, è stato arrestato e poi sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio. (ANSA).