Rapine a ripetizione, 4 colpi in poche ore nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 21 MAG - Rapine a ripetizione e in poco tempo nella serata di ieri in provincia di Napoli. Quattro attività commerciali tra Caivano e Afragola sono state prese di mira da alcuni banditi che hanno portato via gli incassi giornalieri. I rapinatori hanno colpito per prima una farmacia in via Roma a Caivano, poi un supermarket in via Arena ad Afragola. E ancora una tabaccheria in via Vittorio Emanuele e infine un distributore di carburanti lungo la strada statle Sannitica, entrambi nel comune di Afragola. I carabinieri della compagnia di Casoria stanno indagando sui quattro fatti e non escludono che dietro le rapine, avvenute in rapida sequenza, possa esserci la stessa mano. Si tratterebbe di tre sconosciuti che hanno operato con volto coperto e uno di loro era armato di pistola, ma non sono stati esplosi colpi e non ci sono stati feriti. I danni sono ancora da quantificare. (ANSA).