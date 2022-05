Studente si ustiona in officina a Merano

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Un ragazzo di 17 anni durante un percorso di alternanza scuola-lavoro in una carrozzeria a Merano, è rimasto gravemente ferito ieri pomeriggio a causa di un ritorno di fiamma. Ferito anche un operaio di 36 anni. "Non staremo a guardare, ci saranno scioperi e mobilitazioni studentesche in tutto il paese", annuncia l'Unione degli studenti. E' Il terzo incidente grave, quest'anno, in alternanza scuola lavoro. (ANSA).