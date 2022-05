Tornano meno di 9 mila attuali positivi Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 21 MAG - Tornano a essere meno di 9 mila in Umbria gli attualmente positivi al Covid. Sono infatti 8.948 al 21 maggio, 229 in meno di venerdì in base ai dati aggiornati dalla Regione. Sostanzialmente stabili i ricoverati negli ospedali, 149, uno in meno, con due posti occupati nelle terapie intensive, dato stabile. Nell'ultimo giorno non sono stati registrati nuovi morti per il virus mentre sono emersi altri 520 casi e 749 guariti. Analizzati 3.133 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 16,59 per cento (era 16,89 venerdì e 15,39 lo stesso giorno della scorsa settimana). (ANSA).