Covid: in E-R quasi 1.700 nuovi casi, altri sette decessi

(ANSA) - BOLOGNA, 22 MAG - C'è un calo negli ultimi giorni, insieme al minor numero di tamponi effettuati, dei nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna: sono 1.688 le infezioni emerse su poco più di 10.400 tamponi nelle ultime 24 ore, età media 47 anni. La situazione negli ospedali è abbastanza stazionaria: nelle terapie intensive i pazienti Covid sono 36, invariati da ieri, mentre negli altri reparti per la prima volta da mesi si è sotto soglia mille. Ci sono 991 degenti, 12 in meno da ieri. Il bollettino quotidiano della Regione registra altri sette morti, pazienti di età compresa tra 52 e 93 anni. Complessivamente i casi attivi sono 30.584, il 96,6% dei quali in isolamento a casa perché con sintomi lievi o assenti, che non necessitano di cure ospedaliere. (ANSA).