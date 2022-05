Identificato anziano morto nell'Adige in Val Venosta

(ANSA) - BOLZANO, 22 MAG - E' stato identificato il cadavere rinvenuto ieri pomeriggio nell'Adige a Lasa, in val Venosta. Si tratta di un anziano che viveva da solo a Sluderno, poco lontano dal luogo di ritrovamento. Il cadavere era rimasto in acqua solo alcune ore prima del suo ritrovamento e non presentava segni di violenza. (ANSA).