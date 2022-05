Kiev, Severodonetsk si sta trasformando in nuova Mariupol

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - I russi stanno concentrando le forze sull'assalto nella citta del Lugansk Severodonetsk che "si sta trasformando in una nuova Mariupol". Lo ha denunciato la commissaria ucraina per i diritti umani della Verkhovna Rada Lyudmila Denisova su Telegram, riporta Ukrinform. "Gli attacchi nemici vengono costantemente effettuati in molte aree e gli insediamenti vengono bombardati da razzi dall'artiglieria e dai sistemi di tiro al volo. Il nemico ha concentrato tutte le sue forze sull'assalto di Severodonetsk, alla periferia della quale si svolgono costantemente battaglie. La città si sta trasformando in una nuova Mariupol", ha detto. (ANSA).