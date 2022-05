Gb, ex deputato Tory condannato a 18 mesi per molestie a 15enne

(ANSA) - LONDRA, 23 MAG - E' stato condannato a 18 mesi di carcere l'ex deputato conservatore Imran Ahmad Khan, 48 anni, dopo che il mese scorso era stato dichiarato colpevole di aggressione sessuale contro un 15enne da un tribunale di Londra. Il giudice Baker della Southwark Crown Court ha affermato che Khan non ha mostrato alcun rimorso, se non per se stesso, rispetto alle azioni compiute 14 anni fa. Durante una festa avvenuta in una casa dello Staffordshire nel gennaio 2008 (anni prima di entrare in politica) aveva costretto il minore a bere gin, per poi spingerlo ad appartarsi in una camera da letto e a guardare con lui immagini pornografiche prima di molestarlo. Dopo il verdetto di colpevolezza, Khan si era dimesso ed era stata quindi indetta per il prossimo 23 giugno una elezione suppletiva per il suo ex seggio di Wakefield, città nel nord Inghilterra, che appare potenzialmente pericolosa per il premier conservatore Boris Johnson visto che c'è la possibilità di vedersi erodere anche se di poco la sua maggioranza alla Camera dei Comuni. La condanna al carcere inoltre non fa che riportare alla ribalta i casi conclamati e le accuse riguardanti abusi sessuali e comportamenti impropri da parte dei membri della maggioranza, fra cui quello di un deputato Tory che è stato di recente arrestato per stupro e rilasciato su cauzione mentre continuano le indagini sul suo conto e non viene rivelata la sua identità. (ANSA).