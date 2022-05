Incendio in un appartamento a Roma, un morto

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Una persona è morta nell'incendio divampato nel pomeriggio in un appartamento di via Agostino Richelmy, zona ovest della Capitale, nel quartiere Aurelio. Sul posto dalle 16:15 otto squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno coinvolto due piani di una palazzina di sei. Durante le operazioni di spegnimento una persona, probabilmente allettata, è stata trovata deceduta. Alcuni inquilini sono stati soccorsi con l'autoscala e messi in luogo sicuro. Presente anche personale del 118, di Italgas e di Acea, oltreché della polizia di Stato. (ANSA).