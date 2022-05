Incendio in un attico a due passi da San Pietro: un morto. Condomini bloccati chiedono aiuto affacciati alle finestre

E’ al momento di una vittima il bilancio di un incendio in corso dal primo pomeriggio in un appartamento di via Agostino Richelmy, a due passi da San Pietro. Sul posto dalle 16:15 otto squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno coinvolto al momento l'attico e un altro piano. Durante le operazioni di spegnimento una persona, probabilmente allettata, è stata trovata deceduta. Alcuni inquilini sono stati soccorsi con l'autoscala e messi in luogo sicuro. Corsi sul posto con diverse squadre, i vigili avevano anche un carro autoprotettori, il telone gonfiabile per consentire ai condomini in difficoltà di lanciarsi dalle finestre e salvarsi. Alcuni gridavano chiedendo aiuto affacciati ai balconi mentre il fuoco invadeva parte dell'edificio. Presente nella zona anche personale del 118, di Italgas e di Acea, oltrechè della polizia di Stato.