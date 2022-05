India: a Delhi forte temporale, disagi anche a traffico aereo

(ANSA) - NEW DELHI, 23 MAG - Un forte temporale, accompagnato da raffiche di vento che correvano dai 50 ai 75 chilometri all'ora, ha fatto precipitare all'alba la temperatura nella capitale indiana, scesa dai 35 di ieri ai 17 di questa mattina. Pesante il bilancio dei danni in tutta la città: molte abitazioni nelle aree più precarie si sono ritrovate col tetto scoperchiato, centinaia gli alberi sradicati, decine le zone senza elettricità, ampie le pozzanghere, ingorghi sulle strade quasi ovunque. Anche il traffico aereo ha risentito pesantemente del temporale, che ha ritardato tutti i voli in partenza dall'Indira Gandhi International Airport. A conferma dell'ennesimo evento climatico estremo, l'agenzia di previsioni meteo SkyMet sottolinea che la temperatura minima di questa mattina è stata la più bassa mai registrata nella capitale da dieci anni a questa parte. Il record di "freddo" per il mese di maggio venne osservato a DElhi nel 1982, con 15.2 gradi centigradi. (ANSA).