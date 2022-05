Era ministro delle finanze di Kabul,ora è autista di Uber in Usa

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Fino allo scorso agosto, Khalid Payenda era il ministro delle finanze dell'Afghanistan. A nove mesi dal ritiro delle truppe statunitensi dall'aeroporto di Kabul, la vita di Payenda è totalmente cambiata: ora è un autista di Uber a Washington. È la bizzarra storia raccontata dalla Bbc. Oggi Payenda passa le giornate al volante della sua Honda Accord, ma non solo. Lavora anche come professore a contratto alla Georgetown University, dove viene pagato 2.000 dollari a semestre. "Puoi rimanere proiettato nel passato, lamentandoti, o puoi rimboccarti le maniche e andare avanti", racconta l'ex ministro del Tesoro. "Così ho iniziato a dare alcuni passaggi e sono rimasto stupito: venivo pagato molto più di quanto mi aspettassi", sottolinea. Payenda si era dimesso da ministro delle finanze una settimana prima che i talebani si impadronissero di Kabul. Il suo rapporto con Ashraf Ghani Ahmadzai, presidente dell'ormai defunta Repubblica Islamica dell'Afghanistan, era definitivamente compromesso. Temendo l'arresto, l'ex ministro ha deciso di partire per gli Stati Uniti e gettare le basi per una nuova vita. (ANSA).