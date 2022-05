Media ucraini, a Mariupol 'Zombi tv' trasmette propaganda russa

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Maxi schermi tv mobili, che trasmettono i telegiornali di Mosca, sono stati sparsi per tutta Mariupol, 'portando la propaganda russa' in una delle città più colpite dalla guerra. Lo riporta Ukrinform, citando fonti del consiglio comunale di Mariupol. Su Telegram, l'amministrazione della città ha postato un video che mostra uno dei maxi schermi in funzione. Gli ucraini la chiamano 'Zombie Tv' contestando l'iniziativa e denunciando che non si può dare "in pasto alla nostra gente questa propaganda", scrivono le fonti di Mariupol. (ANSA).