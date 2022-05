Spari in una scuola in Texas, morti due bambini e una decina di feriti. Morto anche il 18enne che ha fatto fuoco

Due bambini morti e una decina feriti. E’ il bilancio di una una sparatoria in una scuola in Texas. Lo riportano i media americani. L’uomo che ha aperto il fuoco nella scuola elementare di Uvalde, in Texas, è sotto la custodia della polizia.

L’incidente è avvenuto alla Robb Elementary di Uvalde, in Texas, intorno alle 13 ora locale. Le motivazioni che hanno spinto l’uomo ad aprire il fuoco non sono chiare. La polizia è arrivata nel giro di pochi minuti e ha fermato l’aggressore intorno alle 13.06. Fra la chiamata al 911, il 113 locale, e l’arrivo degli agenti, l’uomo ha avuto modo di uccidere almeno due persone e di ferirne altre 13. Il timore però è che il bilancio sia molto più pesante.

Ad aprire il fuoco nella scuola elementare del Texas è stato un ragazzo di 18 anni. Lo riportano i media americani, secondo i quali il ragazzo è morto.