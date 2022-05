Covid: ancora una vittima in Alto Adige,è un'ultracentenaria

(ANSA) - BOLZANO, 25 MAG - Un'ultracentenaria è l'ultima vittima del Covid-19 in Alto Adige. Lo segnala nel suo bollettino quotidiano l'Azienda sanitaria provinciale. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria i decessi sono ora 1.476. Inoltre, nelle ultime 24 ore, sono stati accertati 189 nuovi casi positivi: di questi, 23 sono stati rilevati sulla base di 489 tamponi pcr e 166 sulla base di 1.412 test antigenici. Dopo alcuni giorni senza pazienti Covid-19 in area critica, un paziente torna in terapia intensiva. Altri 36 (1 in più rispetto ad ieri) vengono assistiti nei normali reparti ospedalieri. Sono invece 12 i pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (il dato è aggiornato al 23 maggio). Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 2.054 (227 in meno), mentre quelle dichiarate guarite sono 416 per un totale di 213.890. (ANSA).