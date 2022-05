Incendio a Stromboli: non è stato ancora domato

(ANSA) - STROMBOLI, 25 MAG - A Stromboli nonostante gli interventi del canadair e dell'elicottero che per quasi tutta la giornata hanno gettato acqua di mare lungo il costone della montagna, l' incendio non è stato ancora domato e le fiamme continuano ad avvicinarsi alle villette dei centri abitati di Piscità, San Vincenzo e Scari. I velivoli per l'approssimarsi del buio sono rientrati alle basi. (ANSA).