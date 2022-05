Incendio in palazzina in centro a Bari, dieci intossicati

(ANSA) - BARI, 25 MAG - Dieci persone sono rimaste lievemente intossicate nell'incendio scoppiato verso le 8 di stamattina in uno stabile in via Melo, nel centro di Bari. Sul posto sono intervenuti Polizia di Stato, Polizia locale e Vigili del Fuoco con il 118. Il rogo potrebbero essere stato causato dal corto circuito di un quadro elettrico condominiale. Le fiamme hanno sprigionato un denso fumo nero che ha invaso la palazzina e intossicato alcuni residenti. Lo stabile è stato evacuato e la strada chiusa al traffico. (ANSA).