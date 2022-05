Kalush Orchestra, all'asta iconico cappellino rosa del front man

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Dopo aver messo all'asta il trofeo conquistato all'Eurovision, Oleh Psiuk, front man della Kalush Orchestra, mette in palio anche il suo iconico cappellino a secchiello rosa. Lo ha annunciato il leader della band, con un video su Instagram. Obiettivo: raccogliere fondi per la Serhiy Prytula Charity Foundation un'organizzazione benefica che sostiene l'esercito ucraino. Per vincere il cappello, ormai diventato simbolo della band, spiega Psiuk nel video, basterà donare almeno 5 euro alla fondazione. Poi il 28 maggio, tra le donazioni fatte, ne verrà estratta una e il vincitore si porterà a casa il cappello. Più donazioni vengono fatte, più è probabile essere estratti. (ANSA).