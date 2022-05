Uccisa e fatta a pezzi: il 6 giugno i funerali di Carol Maltesi

(ANSA) - BUSTO ARSIZIO (VARESE), 25 MAG - Saranno celebrati il 6 giugno prossimo a Sesto Calende (Varese) i funerali di Carol Maltesi, 26 anni, uccisa e fatta a pezzi dal vicino di casa Davide Fontana nell'abitazione della giovane a Rescaldina (Milano). La Procura di Busto Arsizio (Varese) ha dato il via libera per la restituzione della salma alla famiglia, terminati tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'omicidio e a verificare le dichiarazioni di Fontana, reo confesso. L'uomo, 43 anni, agente immobiliare in carcere a Busto Arsizio, ha detto di aver agito per rabbia, dopo una telefonata dell'ex fidanzato della ragazza di cui si era infatuato e di aver poi tentato in differenti modi di liberarsi del corpo. Carol, mamma di un bambino di sei anni, gli aveva da poco comunicato di volersi trasferire nel veronese, proprio per vivere più vicino a suo figlio. Le esequie sono fissate per lunedì 6 giugno alle 10, nell'abbazia di San Donato a Sesto Calende, dove vive la mamma della vittima. (ANSA).