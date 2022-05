Ucraina: dagli Usa 4 milioni di dollari per lo sminamento

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Gli Stati Uniti hanno donato 4 milioni di dollari per sostenere un programma di sminamento e rimozione degli ordigni inesplosi in territorio ucraino. Lo ha annunciato su Twitter l'ufficio Affari politico-militari del dipartimento di Stato degli Stati Uniti. I fondi statunitensi, si legge nel tweet, andranno a sostenere l'organizzazione non governativa britannica Halo Trust, specializzata nella rimozione di detriti lasciati dalla guerra. Saranno create 10 squadre che provvederanno a sminamento e rimozione delle bombe non esplose. (ANSA).