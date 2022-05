Autismo: 'Sogniinblu', laboratorio e sito per inclusione

(ANSA) - MESSINA, 26 MAG - A Messina la cooperativa Audacia ha creato un laboratorio artigianale nel quale giovani autistici dai 14 anni in su imparano un mestiere nell'ambito del progetto Interpares, avviato nel dicembre 2021 all'Istituto per la ricerca e l'innovazione biomedica del Cnr di Messina. Nell'ambito dell'iniziativa sono sorti anche un laboratorio di cucina e di lavoro agricolo. I giovani hanno anche un loro brand, 'Sogniinblu' e un sito Internet dove vendono le loro creazioni (https://sogniinblu.it). L'iniziativa è stata presentata a Messina alla presenza, tra gli altri, del capo dell'Irib Cnr di Messina e responsabile scientifico del progetto Giovanni Pioggia e della psicologa dello stesso istituto Flavia Marino. "Vogliamo dare a questi giovani una possibilità concreta di inclusione sociale. La nostra cooperativa sociale - ha detto il presidente della cooperativa Carmelo Caporlingua - è nata nel 2018 - e ha da sempre come mission l'inclusione sociale. Nel suo consiglio di amministrazione ci sono persone con grande esperienza nell'ambito della cooperazione e tra i soci fondatori abbiamo anche ragazzi affetti da sindrome autistica. Abbiamo tuttavia - ha aggiunto - diverse altre attività che abbiamo sviluppato in altri luoghi e che stiamo implementando da quando abbiamo aderito al progetto Interpares. A Camaro Sant'Anna offriamo la possibilità ai ragazzi di coltivare un terreno agricolo di una tenuta, in un'altra sede li spingiamo a rendersi maggiormente autonomi attraverso la cucina". "Siamo molto soddisfatti - ha detto Pioggia - dei risultati finora raggiunti con Interpares. Nelle prossime settimane insieme ad altre associazioni e istituti scolastici sono previste ulteriori iniziative per i ragazzi per aiutarli a diventare maggiormente autonomi, pensando ad un futuro di vita indipendente. Vogliamo offrire una risposta concreta ai bisogni dei ragazzi autistici e delle famiglie coinvolte nel progetto". (ANSA).