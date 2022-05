Francia: indagato l'ex direttore del Louvre Jean-Luc Martinez

(ANSA) - PARIGI, 26 MAG - Guai giudiziari per l'ex presidente del Museo del Louvre, Jean-Luc Martinez. L'ex responsabile del museo parigino è stato iscritto nel registro degli indagati per "riciclaggio e complicità di truffa in banda organizzata". L'inchiesta aperta dalla giustizia francese riguarda un sospetto traffico di antichità del Vicino e Medio Oriente. Martinez, che dopo il Louvre è stato nominato ambasciatore per la cooperazione internazionale nel settore del patrimonio culturale, è stato posto in stato di fermo lunedì con due grandi egittologi, presso l'Ufficio centrale di lotta contro il traffico di beni culturali (OCBC). I due specialisti sono stati poi lasciati liberi di andare mentre Martinez è stato indagato e posto sotto controllo giudiziario. Archeologo e storico dell'arte, nato a Parigi nel 1964, Martinez ha diretto il Louvre per otto anni. Un anno fa, il presidente Emmanuel Macron ha pero' scelto Laurence des Cars, per prendere il suo posto alla guida del museo. Insediatasi a settembre, Des Cars e' la prima donna a guidare l'istituzione parigina creata nel 1793 e custode di capolavori come la Gioconda di Leonardo Da Vinci o Le Nozze di Cana di Paolo Caliari, detto Veronese, tra i massimi pittori del Rinascimento. (ANSA).