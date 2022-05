Gb: documentario Bbc, spuntano filmati inediti di Elisabetta

(ANSA) - LONDRA, 26 MAG - In un nuovo documentario della Bbc ci sono filmati mai visti della regina Elisabetta da giovane ripresi all'interno della famiglia reale. Il programma dal titolo 'Elizabeth: The Unseen Queen' è stato realizzato in collaborazione con Buckingham Palace e arriva proprio a una settimana dalle celebrazioni popolari clou del Giubileo di Platino per i 70 anni sul trono della sovrana. In una delle riprese si vede Elisabetta ventenne nel 1947, mentre col padre, re Giorgio VI, la regina madre e la sorella Margaret si rilassa a bordo della corazzata HMS Vanguard della Royal Navy durante il tour dei reali in Sudafrica. Intanto la Gran Bretagna si prepara ai festeggiamenti della settimana prossima ed è stato pubblicato il calendario definitivo con gli orari dei diversi eventi in programma. A partire dalla parata speciale di Trooping the Colour cui Elisabetta non dovrebbe mancare giovedì 2 giugno, seguita dall'attesa apparizione dal balcone di Buckingham Palace. Mentre venerdì 3 giugno la famiglia reale prenderà parte alla funzione di ringraziamento nella cattedrale di Saint Paul e sabato 4 giugno la sovrana dovrebbe essere alla corsa ippica dell'Epsom Derby, evento seguito alla sera dal Bbc Platinum Party, concerto all'aperto davanti a Palazzo. Domenica 5 giugno è il giorno della grande sfilata nella capitale britannica. Il fatto che la regina abbia partecipato di recente anche ad eventi a Londra allontanandosi dal castello di Windsor, diventato ormai sua residenza, fa ben sperare per la sua partecipazione agli eventi del Giubileo, dopo i forfait per non affaticarsi anche a fronte dei suoi problemi di mobilità. (ANSA).