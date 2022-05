Omicidio ex vigilessa: oggi sarà interrogata figlia 20enne

(ANSA) - BRESCIA, 26 MAG - Dopo la confessione di Mirto Milani, che ha rotto il silenzio che durava da 8 mesi, sarà interrogata oggi in carcere Paola Zani, la figlia più giovane, di 20 anni, dell'ex vigilessa di Temù (Brescia) Laura Ziliani, accusata dell'omicidio della madre, uccisa l'8 maggio 2021. La sorella Silvia, 28 anni, fidanzata di Milani e anche lei accusata del delitto, è stata invece interrogata, sempre in carcere, ieri sera tardi. I verbali sono stati secretati. La Procura di Venezia sta infatti indagando sui colleghi di Brescia per presunte fughe di notizie in merito proprio all'omicidio dopo la denuncia dell'avvocato dei tre indagati che sono stati arrestati il 24 settembre scorso e che, dopo la chiusura delle indagini, come loro diritto, hanno chiesto di essere interrogati. (ANSA).