Texas: Houston si prepara alle proteste contro lobby delle armi

(ANSA) - NEW YORK, 26 MAG - Houston si prepara alle proteste. Nella città del Texas si apre domani la convention annuale della National Rifle Association, la potente lobby della armi americana, e diverse manifestazioni sono già in programma. A pochi giorni dalla strage nella scuola elementare di Uvalde infatti molti ritengono che l'assemblea sia fuori luogo e intendono far sentire il proprio disappunto soprattutto ai partecipanti, fra i quali figurano l'ex presidente Donald Trump e il governatore del Texas Greg Abbott. Centinaia di persone sono attese in piazza nei pressi del George R. Brown Convention Center, dove ha luogo l'incontro. (ANSA).