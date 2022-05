Gb: regina si prende pausa a Balmoral prima di giorni Giubileo

(ANSA) - LONDRA, 27 MAG - La regina Elisabetta è andata nella sua residenza di Balmoral in Scozia per una breve pausa prima di partecipare la prossima settimana alle celebrazioni popolari clou del Giubileo di Platino, in cui si festeggiano i suoi 70 anni sul trono. Pausa necessaria dopo che ultimamente ha preso parte ad alcuni eventi pubblici, anche lontano dal castello di Windsor, diventata ormai sua dimora. La regina deve dosare le forze a causa dell'età e dei problemi di mobilità: nei giorni scorsi ha visitato il Chelsea Flower Show a Londra sedendo a bordo di un 'buggy', il veicolo elettrico tipico dei parchi e dei campi da golf. Sono infatti diversi gli eventi che si svolgono per il Giubileo, soprattutto nella capitale britannica, nei quattro giorni di festa nazionale dal 2 al 5 giugno, ed Elisabetta è attesa ad alcuni, sebbene la sua presenza sarà confermata poco prima degli appuntamenti. (ANSA).