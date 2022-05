Rapporto internazionale, Mosca mira a genocidio in Ucraina

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - La Russia sta spingendo verso un genocidio in Ucraina e commettendo atrocità intese a distruggere il popolo ucraino: lo affermano 30 esperti internazionali di diritto nel primo rapporto indipendente dall'inizio del conflitto, di cui la Cnn ha avuto visione. Nel documento, elaborato dal New Lines Institute for Strategy and Policy, think tank con sede negli Stati Uniti, e dal Raoul Wallenberg Center for Human Rights (Canada), vengono fornite "ampie e dettagliate prove su uccisioni di massa di civili, deportazioni forzate e retorica disumanizzante usata da alti funzionari russi per negare l'esistenza di un'identità ucraina". Mosca "è responsabile delle violazioni della Convenzione sul genocidio in Ucraina", ha detto alla Cnn Azeem Ibrahim del New Lines Institute, che ha visitato l'Ucraina a marzo per raccogliere prove per il rapporto, che verrà distribuito a governi, parlamenti e organismi internazionali in tutto il mondo. "Quello che abbiamo visto finora è che questa guerra è di natura genocida, in termini di linguaggio usato e nel modo in cui viene eseguita". (ANSA).