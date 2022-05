Cento infermiere filmate nella doccia dell'ospedale a Empoli

(ANSA) - EMPOLI, 28 MAG - Indagini dei carabinieri a Empoli (Firenze) per scoprire chi aveva nascosto una microcamera in una doccia presente degli spogliatoi femminili ad uso delle infermiere dell'ospedale 'San Giuseppe' di Empoli. Risulta che ad accorgersi della presenza del congegno sono state proprio alcune dipendenti che avevano notato un 'piccolo' occhio elettronico sotto il miscelatore dell'acqua. Loro stesse hanno sfilato dal muro il piccolo apparato tecnologico tirando un cavo di trasmissione a cui era collegato. Secondo le indagini, la telecamera era connessa con un monitor presente in una sala a fianco, di libero accesso. La stanza viene utilizzata dagli addetti di alcune società di servizi operanti nell'ospedale. L'Asl Toscana Centro ha avviato una sua indagine interna. Pare che siano cento le donne ritratte a loro insaputa con questo sistema clandestino. (ANSA).