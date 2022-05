Cittadini lituani raccolgono 5 milioni per comprare drone a Kiev

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - I cittadini lituani hanno raccolto con un'iniziativa di crowdfunding la cifra di 5 milioni di euro "in soli 3 giorni e mezzo" per comprare un drone Bayraktar di fabbricazione turca da consegnare all'Ucraina per la guerra contro la Russia. Lo annuncia il governo di Vilnius su Twitter. L'iniziativa era stata lanciata mercoledì da un noto anchorman di Laisves Tv, Andrius Tapinas. Vilnius ha sottolineato come molte delle donazioni siano state di piccole somme "tra i 10 e i 500 euro". "Semplicemente wow!", ha subito commentato il governo ucraino. "Non dimenticheremo mai cosa avete fatto per noi su così tanti fronti. Aciu (grazie in lituano, ndr) a ogni lituano che ha donato, il tuo regalo sarà usato per un buono scopo", ha twittato Kiev. Le forze ucraine hanno già usato il drone turco durante il conflitto: grazie al Bayraktar sono state distrutte, ai primi di maggio, due motovedette russe classe Raptor vicino nell'ormai nota Isola dei Serpenti. (ANSA).