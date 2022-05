Covid: morto l'ex presidente dell'Albania Nishani

(ANSA) - TIRANA, 28 MAG - Si è spento oggi all'età di 55 anni, Bujar Nishani, ex presidente dell'Albania (2012-2017). Nishani è deceduto in un ospedale in Germania dove era ricoverato oltre un mese fa, a seguito di complicazioni post Covid ai polmoni. L'ex Capo dello Stato è stato membro del parlamento in due legislature, come deputato del Partito Democratico, principale formazione di centro destra. Durante i governi dell'ex premier Sali Berisha, ha ricoperto l'incarico del ministro della Giustizia e poi dell'Interno. (ANSA).