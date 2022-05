Tragedia al poligono di tiro, uomo muore per colpo pistola

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Tragedia al poligono di tiro di Tuscania in provincia di Viterbo. Un uomo di 60 anni è morto per un colpo partito dalla pistola che stava maneggiando. Ogni ipotesi è aperta, dall'incidente al gesto volontario ma quest'ultima sembra la pista privilegiata. La vittima, deceduta all'ospedale di Belcolle dove era stato ricoverato in condizioni disperate, era un medico di famiglia. Le indagini sono affidate ai carabinieri della locale compagnia. Il colpo partito dall'arma che l'uomo stava maneggiando lo ha raggiunto in faccia causando gravissime lesioni. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito disperate e il 118 lo ha soccorso e trasportato all'ospedale di Belcolle dove poi è morto. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica di quello che potrebbe essere un incidente: i carabinieri stanno facendo rilievi al poligono e ascoltando persone raccogliendo informazioni. (ANSA).