Trattore si ribalta, 51enne muore nel Vastese

(ANSA) - CHIETI, 28 MAG - Un uomo di 51 anni di Fresagrandinaria (Chieti) è morto questa mattina a Dogliola (Chieti) dopo che il trattore sul quale si trovava, su un terreno agricolo, si è ribaltato schiacciandolo. Sul posto sono intervenuti il 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, ma per l'uomo non c'era più niente da fare. L'incidente è avvenuto in una zona non lontana dallo svincolo della strada statale 650 di Fondo Valle Trigno, cosiddetta Trignina; a dare l'allarme un automobilista in transito. (ANSA).