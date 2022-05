Bozza vertice Ue, 'aiuti militari per integrità Ucraina

(ANSA) - BRUXELLES, 29 MAG - Nella bozza aggiornata delle conclusioni del vertice europeo si conferma il supporto militare dell'Ue all'Ucraina ma, come nelle precedenti versioni, resta fuori dal testo un richiamo alla 'tregua'. "L'Unione europea rimane impegnata a continuare a rafforzare la capacità dell'Ucraina nella difesa dell'integrità e della sovranità territoriale. A questo proposito, il Consiglio europeo accoglie con favore l'adozione della recente decisione del Consiglio di aumentare il sostegno militare in Ucraina nell'ambito del Fondo europeo per la pace", si legge nell'ultima bozza, visionata dall'ANSA. (ANSA).