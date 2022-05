Leader ceceno Kadyrov, 'Severodonetsk in nostro controllo'

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - "Severodonetsk è sotto il nostro completo controllo. La città è stata liberata. I residenti possono stare tranquilli: d'ora in poi non saranno più in pericolo". Lo ha dichiarato il leader della Cecenia, Ramzan Kadyrov, sul suo canale Telegram, citato dalla Tass. (ANSA).