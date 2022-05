Si continua a sparare negli Usa: nel Tennessee in pizzeria e in un festival in Oklahoma, un morto e 11 feriti

Un morto e cinque feriti. E’ il bilancio della sparatoria a un festival all’aperto a Taft, in Oklahoma. L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte scorsa. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, gli spari sono seguiti a un litigio. Nessuno al momento è stato arrestato.

Sono sei le persone rimaste ferite in una sparatoria avvenuta sabato sera all’interno di una pizzeria di Chattanooga, in Tennessee. Lo riportano i media locali citando la polizia, secondo la quale gli agenti nell’area hanno sentito degli spari da arma da fuoco e sono intervenuti. Diverse persone sono state trasportate in ospedale e due dei feriti sono in condizioni critiche.