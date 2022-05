Texas: le famiglie delle vittime a Biden, 'ora di agire'

(ANSA) - NEW YORK, 29 MAG - "Vogliamo un cambiamento, vogliamo un'azione" per evitare che stragi come quella della scuola elementare del Texas si ripetano. E' l'appello delle famiglie delle vittime di Uvalde a Joe Biden, in visita nella città. "Una sparatoria di massa accade e rimbalza sui media. La gente piange, poi si dimentica e non interessa più a nessuno finché non accade di nuovo. La storia si ripete di continuo", lamentano i familiari dei 19 bimbi e dei due insegnanti uccisi. . (ANSA).