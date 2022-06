Ambasciatrice Usa a Kiev, accertare i responsabili di atrocità

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - "I responsabili dei crimini di guerra - compresi gli autori diretti e i mandanti - devono affrontare la giustizia. Oltre al nostro sostegno diretto all'Ucraina, gli Stati Uniti sostengono le indagini internazionali per assicurare la responsabilità delle atrocità commesse in Ucraina". E' quanto sostiene su twitter l'ambasciatrice statunitense in Ucraina, Bridget Brink, che oggi ha visitato Borodyanka, uno dei luoghi più colpiti dall'aggressione russa in Ucraina. "Essere testimone - afferma l'ambasciatrice - delle atrocità commesse nella brutale guerra russa, comprese le famiglie uccise nelle proprie case, non fa che rafforzare la mia determinazione a fare tutto il possibile per chiedere conto agli autori di questi terribili crimini". (ANSA).