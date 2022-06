Furgone si ribalta in A1 nei pressi di Parma: grave il conducente

Grave incidente nella tarda serata di ieri in A1, tra il bivio per l'A15 Parma-La Spezia e il casello di Parma. Alle 22.15, per cause ancora in via d'accertamento, un furgone ha sbandato, colpito il guardrail e si è ribaltato. Immediata la richiesta di soccorso da parte degli automobilisti di passeggio, testimoni dell'incidente.

Il conducente ha riportato gravi traumi ed è stato trasportato nell'area codici rossi del Maggiore.