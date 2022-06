Gb: Lillibet compie 1 anno, gli auguri reali arrivano via social

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Pioggia di auguri dalla famiglia reale alla piccola Lilibet, la figlia di Meghan e Harry che oggi compie un anno, nel terzo giorno di eventi per il Giubileo dei 70 anni di regno della regina Elisabetta. I duchi di Cambridge hanno fatto gli auguri alla piccola via social. Lo stesso hanno fatto la regina Elisabetta e il principe Carlo. "Buon compleanno a Lilibet, che oggi compie un anno", recitano i messaggi, quasi identici, condivisi su Twitter dai reali. La secondogenita di Harry e Meghan è nata il 4 giugno 2021 al Santa Barbara Cottage Hospital in California e porta come primo nome lo storico nomignolo della regina Elisabetta, Lilibet appunto. Mentre il suo secondo nome è Diana, in onore della principessa, mamma di Harry, scomparsa nel tragico incidente nel 1997. Secondo il Daily Mail, i duchi di Sussex hanno organizzato per la loro bimba una piccola festa a Frogmore Cottage mentre la regina ha incontrato la sua pronipote per la prima volta questa settimana in un incontro privato a Windsor insieme all'altro figlio, Archie. (ANSA).