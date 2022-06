Musk, limite d'età a 70 anni contro la gerontocrazia in politica

(ANSA) - WASHINGTON, 04 GIU - Elon Musk interviene sempre di più nella politica americana. Con uno dei suoi ultimi tweet ha proposto di mettere un limite di età per chi si candida. "Il limite di mandati aiuta contro il problema della gerontocrazia ma, francamente, dovrebbe esserci un'età massima oltre la quale non si può correre (forse 70?), proprio come c'è un'età minima per correre per la Camera, il Senato e la presidenza", ha cinquettato. Una proposta che falcidierebbe il parlamento attuale e che suona come un monito contro l'eventuale ricandidatura alla Casa Bianca di Joe Biden (79 anni) ma anche di Donald Trump (75). (ANSA).