Nato: da domani esercitazioni nel Baltico con 16 Paesi

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Si apre domani e durerà fino al 17 giugno l'esercitazione militare internazionale Baltops nel Mar Baltico cui prenderanno parte 16 Paesi, i 14 Stati membri della Nato e gli Stati partner dell'alleanza, Svezia e Finlandia. Lo rende noto l'agenzia di stampa Baltic News Service, citata da Interfax. Durante l'esercitazione, i partecipanti dimostreranno di essere pronti a garantire la difesa collettiva nella regione baltica e l'attuazione della politica di deterrenza. Diverse operazioni tattiche che coinvolgono navi, aerei e veicoli blindati dell'alleanza, tra cui un assalto anfibio, saranno condotte nelle acque territoriali della Lettonia. Baltops è una delle principali esercitazioni nel Nord Europa e prenderà il via a Stoccolma in occasione del 500esimo anniversario della Marina svedese. Le manovre tattiche si svolgeranno poi nel Mar Baltico e nello spazio aereo della regione, per concludersi a Kiel, in Germania. Saranno coinvolti oltre 4.000 militari, truppe d'assalto marittimo, più di 60 aerei e 40 navi di varie classi. (ANSA).