Neonato ustionato dai genitori a Portici, scarcerato il padre

E' stato scarcerato Concetto Bocchetti, 46 anni, insieme con la ex compagna Alessandra Terracciano, di 36 anni, condannato lo scorso febbraio a sei anni di reclusione in quanto ritenuto colpevole dell'abbandono e delle lesioni colpose inflitte al figlio, Vincenzo, il bimbo venuto alla luce in un'abitazione di Portici, in provincia di Napoli il 16 marzo dello 2021 e trovato in fin di vita 4 giorni dopo la nascita, con evidenti segni di ustione. A deciderlo - malgrado il parere contrario espresso dalla Procura di Napoli - è stata la sesta sezione penale del Tribunale di Napoli (collegio B) che ha accolto l'istanza presentata dal legale di Bocchetti, l'avvocato Fabio Della Corte.

I giudici hanno contestualmente disposto gli arresti domiciliari per l'uomo. La decisione è stata adottata, spiega l'autorità giudiziaria, in considerazione, tra l'altro, del ruolo svolto da Bocchetti nella triste vicenda, "...sottodimensionato rispetto a quello della coimputata Terracciano Alessandra...", in considerazione del fatto che il 46enne ha già "...sofferto un periodo di carcerazione pari a oltre un anno e due mesi..." e anche tenendo conto che "...l'originaria imputazione di lesioni volontarie gravissime è stata modificata in quella colposa...".