ST:++ Usa 2022-06-04 01:18 ++ Usa: primarie Senato Pennsylvania, vince candidato Trump ++ Finanziere David McCormick riconosce vittoria chirurgo Mehmet Oz WASHINGTON (ANSA) - WASHINGTON, 03 GIU - Nuova importante vittoria per Donald Trump nelle primarie per le elezioni di Midterm: l'ex finanziere David McCormick ha riconosciuto la vittoria del chirurgo star tv Mehmet Oz, candidato sostenuto dal tycoon, nella gara per un seggio senatoriale in Pennsylvania. Dopo lo spoglio Oz aveva un margine cosi' risicato che era scattato il riconteggio ma con il riesame ancora in corso McCornick ha ammesso la sua sconfitta. (ANSA). SAV/ S0A Q (ANSA).