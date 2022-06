100mila spettatori per esibizione Frecce su Vespucci

(ANSA) - IMPERIA, 05 GIU - "Uno spettacolo che pare abbia scosso il cuore, creato emozione e fatto capire che se si vuole creare qualcosa di bello è necessario fare sempre squadra, stare insieme e cercare le positività". Così il sindaco di Imperia Claudio Scajola è intervenuto a margine dello spettacolo della pattuglia acrobatica nazionale delle Frecce Tricolore, che per la prima volta ha volato sopra la nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare Italiana. "Avere insieme l'Amerigo Vespucci, ormai definita universalmente come la nave più bella del mondo, e avere la pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori, l'eccellenza dell'aviazione italiana - ha detto Scajola -, insieme in questo specchio acqueo meraviglioso, è qualcosa di importante, che ci fa vedere con più ottimismo la ripresa dalla pandemia che ci ha sconvolto - ha aggiunto Scajola -. Ciò è stato possibile quest'anno, grazie al sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè il cui contributo è stato determinante per questo successo". "E' un matrimonio al quale Imperia fa da testimone - ha detto Mulè a margine dell'evento -. Un matrimonio storico, perché mai le Frecce avevano svolto le loro evoluzioni sopra l'Amerigo Vespucci. Il fatto che si faccia a Imperia e in Liguria rilancia un territorio che ha bisogno di presentarsi agli occhi del mondo con le sue meraviglie. Oggi queste due eccellenze celebrano le sue meraviglie". (ANSA).