Nigeria: almeno 50 morti in attacco dentro chiesa, anche bimbi

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - Un commando di uomini armati ha aperto il fuoco contro i fedeli dentro una chiesa cattolica nello stato nigeriano di Ondo, uccidendo almeno 50 persone, tra cui donne e bambini. Secondo una prima ricostruzione, il commando avrebbe anche fatto uso di esplosivi. Il deputato locale, Ogunmolasuyi Oluwole, ha raccontato che gli uomini armati hanno sparato dentro la chiesa di San Francesco, nello stato di Ondo mentre i fedeli erano riuniti per la domenica di Pentecoste. Diversi i feriti, alcuni dei quali trasportati in ospedale in gravissime condizioni. (ANSA).