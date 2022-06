Ventiquattrenne annega nel Trebbia, corpo recuperato dai vigili del fuoco

Il corpo di un 24enne è stato recuperato questa notte nelle acque del fiume Trebbia a Bobbio, in provincia di Piacenza. Il giovane, originario dello Sri Lanka, è annegato nel tardo pomeriggio mentre insieme ad altri amici stava trascorrendo la giornata in riva al fiume. Proprio gli amici, non avendolo più visto, hanno allertato i soccorsi sospettando che potesse essere finito in acqua. I vigili del fuoco hanno recuperato il suo corpo, incagliato tra le rocce sott'acqua, poco dopo mezzanotte. Sul posto per gli accertamenti anche i carabinieri.